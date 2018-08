Inbrekers bestelen vrouw die in zetel slaapt 18 augustus 2018

02u28 0 Roeselare Inbrekers zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in zes huizen in Roeselare binnengedrongen. Uit een huis in de Vierwegstraat gingen ze er zelfs met enkele spullen vandoor, terwijl een jongevrouw in de zetel lag te slapen. "Ik vind het erg eng nu ik weet dat ze op anderhalve meter van mij waren", vertelt ze.

"Omdat we vandaag (gisteren, red.) met het gezin op weekend vertrekken, sliepen we in de nacht van donderdag op vrijdag bij mijn moeder in de Vierwegstraat", vertelt de vrouw. "Rond twee uur 's nachts ben ik in slaap gevallen in de zetel. Toen ik rond 5.15 uur wakker werd en een sigaret wiilde roken, merkte ik dat de achterdeur openstond. Toen we verder gingen kijken, zagen we dat alle portefeuilles en handtassen waren opengemaakt. Mijn handtas stond op amper anderhalve meter van mij. Een camera, iPad, handcamera en mijn Samsung-gsm zijn verdwenen. De politie vertelde dat we al de vijfde slachtoffers van een inbraak die nacht waren, telkens in de buurt." In totaal is in zes huizen ingebroken, bevestigt de politie. De daders drongen woningen binnen in de Baasrodestraat, de Spanjestraat, de Mandellaan, de Lierstraat en twee keer in de Vierwegstraat. Van de daders is voorlopig geen spoor. (AHK)