Inbreker haalt basisschool overhoop 13 juli 2018

02u34 0 Roeselare Basisschool De Ring in Roeselare is het slachtoffer geworden van een of meerdere inbrekers. "Er is redelijk wat schade aangericht en werkelijk alle klassen lagen volledig overhoop", vertelt directrice Conny Wallyn die de inbraken meer dan beu is.

"Woensdagmorgen ontdekte ik de grote ravage die was aangericht in de school", vertelt directrice Conny Wallyn van basisschool De Ring langs de Groenestraat in Roeselare. "Samen met mijn man voer ik enkele klusjes uit op school. Werkelijk alle klassen lagen volledig overhoop. Al het papier lag overal verspreid, ook speelgoed van de kleuters werd in het rond gegooid. De dader was duidelijk op zoek naar geld. Maar iedereen weet toch dat in een basisschool tijdens de vakantie helemaal niets waardevols te vinden is? Er is enkel nog twijfel over twee laptops, die zouden kunnen gestolen zijn. Maar we laten nooit geld of waardevolle stukken achter op school." Het is voor de directrice al lang niet de eerste keer dat ze te maken krijgt met inbrekers. "Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar ik gok toch zeker een stuk of tien keer. De campus is gedeeltelijk beveiligd met camera's. Nu heb ik er genoeg van en wil ik ook camera's aan de campus van de basisschool. Ik heb ook een brief aan alle deuren gehangen. Daarop staat dat op deze school alleen respect, liefde, goede manieren en kwaliteitsvol onderwijs te rapen valt. Geen geld dus. En als iemand hulp nodig heeft, dan mag die altijd bij mij langskomen om te praten." (AHK/CDR)