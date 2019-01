Inbraakcijfer op vijf jaar tijd quasi gehalveerd CDR

24 januari 2019

Tijdens de gemeenteraadszitting wou Vlaams Belang raadslid Filip Deforche weten of Ook Roeselare tijdens de eindejaarsperiode geteisterd werd door inbraken. “Is er een verhoging van het aantal diefstallen en inbraken tijdens de kerstperiode? Hebben ook winkeliers hier meer onder te lijden? Heeft het stadsbestuur de burgers attent gemaakt op dit fenomeen en wordt er aan gedacht om in de toekomst een anti-inbraakpreventiecapagne op poten te zetten?”, vroeg hij zich af. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) benadrukte dat Roeselare de laagste criminaliteitsgraad heeft van alle centrumsteden en de hoogste ophelderingsgraad. “Maar uiteraard worden we soms met inbraakgolven geconfronteerd. In 2018 waren er 119 inbraken, in 2017 143 en in 2013 nog 221. Maar in januari en december zien we jaar na jaar een lichte verhoging. In december 2018 waren er 11 inbraken, net als deze maand. Inzake winkeldiefstal zien we steeds een piek in juni en de eindejaarsperiode. Het klopt dus wel dat de inbraakcijfers pieken in de eindejaarsperiode, de globale inbraakcijfers gaan de goeie kant uit en we zijn bij de betere in Vlaanderen. We zetten ook continu in op diefstalpreventie. Zo gaan de gemeenschapswachten langs bij de handelaars met tips, was er extra politie in het centrum en was er de affichecampagne ‘meer controle dan je denkt’. Inzake woninginbraken hebben we diefstalpreventieadviseurs bij de politiezone RIHO en de jaarlijkse campagne ‘Eén dag niet’. Daarnaast is er ook ‘preventie in je wijk’, waarbij we tips geven voor de buurt, en afwezigheidstoezicht.