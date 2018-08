Inbraak in restaurant Bistro Nouvelle 01 september 2018

02u36 0

Langs de Brugsesteenweg in Roeselare is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in restaurant Bistro Nouvelle. De daders draaiden de bewakingscamera weg en braken de toegangsdeur open. Ze gingen met zo'n 500 euro cash geld aan de haal. De inbraak kon pas gisterochtend vastgesteld worden. Het labo van de politie ging ter plaatse op zoek naar sporen. Het restaurant is nog tot maandag gesloten door de jaarlijkse vakantie. (LSI/SVR)