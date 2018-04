Inbraak in kantine Club Roeselare 30 april 2018

De kantine van voetbalvereniging Club Roeselare heeft in de nacht van zaterdag op zondag ongewenst bezoek gekregen.





Via de Onze-Lieve-Vrouwmarkt slaagden de daders erin om ongezien de achterzijde van de kantine te bereiken. Ze sloegen een ruit in en forceerden een deur om respectievelijk in de kleedkamers en in de kantine te geraken. Ze konden weinig buitmaken, maar veroorzaakten wel behoorlijk wat schade. De politie is een onderzoek gestart. (VHS)