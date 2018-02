Inbraak bij alleenstaande vrouw 23 februari 2018

Tijdens haar afwezigheid werd dinsdagvoormiddag op de Zilverberg ingebroken in de woning van een alleenstaande vrouw. Dat gebeurde in de Gentstraat. Minstens een deel van de woning werd doorzocht. Er werd ook serieuze schade aangericht. Zo werd met geweld een groot gat geklopt in een fraaie binnendeur. Hoe groot de buit precies is, is niet bekend. (VHS/AHK)