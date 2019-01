Inagro neemt nieuwbouw officieel in gebruik CDR

16u19 0 Roeselare Het onderzoeks- en voorlichtingscentrum Inagro op de Ieperseweg in Beitem heeft officieel de nieuwbouw in gebruik genomen.

“Meer dan een jaar hebben we de bouw van gebouw D zien vooruitgaan”, vertelt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester. “Op de eerste werkdag van 2019 was het zover: 120 van de 215 medewerkers kregen er een nieuwe stek.” Ook in het bestaande gebouw A werd verhuisd. Beide kantoorgebouwen huisvesten nu alle medewerkers van Inagro en vormen samen het kloppend hart van het onderzoekscentrum.

Naast de infrastructuur onderging ook de organisatie een verandering. Achter de schermen werd de afgelopen maanden dan ook hard gewerkt aan een reorganisatie. “Daarin staan samenwerking en kennisuitwisseling voorop. Om de dienstverlening en het advies nog beter te kunnen afstemmen op de noden van de land- en tuinbouwers”, gaat Demeulemeester verder.

Het nieuwe kantoorgebouw werd gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen. “Inagro is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Om zijn vooraanstaande rol in onderzoek en voorlichting te kunnen behouden, willen we de medewerkers een kwalitatieve werkomgeving bieden”, licht gedeputeerde Bart Naeyaert toe tijdens de officiële opening van het nieuwe kantoorgebouw. “Omdat het onderzoekscentrum de R&D-afdeling is van de West-Vlaamse landbouw, betekent investeren in Inagro ook investeren in de landbouwsector.”