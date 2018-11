In slaap achter stuur 30 november 2018

02u22 0

Een automobiliste uit Roeselare moet haar auto drie maanden aan de kant laten staan en een boete van 1.800 euro betalen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk. Op 17 oktober vorig jaar merkte de politie op dat het voertuig van Lynn V. 's nachts met draaiende motor en brandende lichten stil stond tussen de rijweg en het fietspad. V. bleek achter het stuur in slaap gevallen te zijn. Ze had 1,84 promille alcohol in het bloed en haar voertuig was niet verzekerd en niet gekeurd. Na haar rijverbod zal ze eerst moeten slagen voor het praktisch en theoretisch rijexamen en medische en psychologische proeven vooral ze opnieuw achter het stuur zal mogen kruipen.





(LSI)