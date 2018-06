In elkaar geslagen Chiroleider is weer thuis 30 juni 2018

Wannes Steyaert, de 26-jarige Chiroleider die een week geleden tijdens de Batjes het slachtoffer werd van zinloos geweld door een vijftal heethoofden, is weer thuis. De jongeman incasseerde rake klappen en viel met zijn hoofd pardoes op de stoeprand. Hij liep daarbij een dubbele hersenvliesbloeding en een schedelbreuk op. "Woensdag mocht hij gelukkig weer naar huis", zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V) die Wannes intussen een bezoekje bracht. "Hij is goed omringd door familie en vrienden. Zijn toestand is fel verbeterd. Wannes zal volledig herstellen, maar moet zeker nog enkele weken rusten." Declercq is verontwaardigd over wat er is gebeurd. Dergelijk afschuwwekkend gedrag is niet aanvaardbaar", zegt hij. "Het is goed dat de politie kort op de bal speelde en de daders snel kon inrekenen. Maar dat ze amper een dag later alweer op vrije voeten waren, is helemaal niet motiverend voor hen. Ook de zonechef is hierover ontgoocheld maar geeft wel aan dat er in de toekomst even alert en doeltreffend zal opgetreden worden tegen dit soort praktijken. We rekenen erop dat de rechter een gepaste straf zal uitspreken." (VHS)