In de cel voor openbreken automaten 01 maart 2018

Twee mannen van 22 en 25 uit Izegem zitten in de cel omdat ze in de periode van september 2017 tot nu een aantal automaten openbraken in onze regio. Ze maakten daarbij cash geld buit maar veroorzaakten ook telkens heel wat schade. Hun arrestatie is het gevolg van doorgedreven onderzoek van de lokale recherche van de politiezone RIHO. Piet Vandermersch, landbouwer uit Rollegem-Kapelle en politicus voor Open Vld, werd in de vermelde periode verschillende keren het slachtoffer van dergelijke diefstallen. "Ik heb aardappelautomaten staan bij m'n hoevebedrijf in Rollegem-Kapelle maar ook in Beitem en Oekene", zegt Vandermersch. "Eind september waren twee automaten het doelwit. Een medewerker van de Vanheede Environment Group die rond drie uur op weg was naar zijn werk, merkte de inbrekers op toen ze in Oekene mijn automaat molesteerden. Hij alarmeerde de politie en daardoor werd ik ook op de hoogte gebracht. Toen ik een aantal uur later weer thuiskwam, zag ik dat ook de automaat aan mijn hoevebedrijf zwaar was beschadigd." Vandermersch is blij dat er twee verdachten in de cel zitten. "Het zal de slachtoffers misschien toelaten iets te recupereren van het verlies en de herstellingskosten voor de schade", zegt hij. (VHS)