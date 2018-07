In 2015 gevlucht voor horror in Syrië, nu huisje tuintje boompje in België 19 juli 2018

Roeselare Een nieuw leven opbouwen na de horror van het vluchten: het kan. Dat bewijst George Al-Assaf (37). Volgende maand is het drie jaar geleden dat hij Syrië verliet op zoek naar een beter bestaan.

"Door de oorlog had ik geen werk en waren er weinig toekomstkansen. Mede door de gezondheidsproblemen van mijn ouders besliste ik te vluchten", vertelt hij. "Ik vertrok met één rugzak voor een moeilijke en gevaarlijke tocht in slechte omstandigheden."





George belandde in Roeselare waar het OCMW hem een studio ter beschikking stelde. "Anderhalve maand na mijn aankomst startte ik met de eerste les Nederlands en een integratiecursus. Na negen maanden kreeg ik mijn verblijfsvergunning, een heel belangrijk moment om mijn nieuw leven op te bouwen."





Boekhouder

In Syrië werkte George als boekhouder en dat wou hij hier ook. "Via het OCMW kreeg ik vorig jaar de kans om bij RESOC Midden-West-Vlaanderen aan de slag te gaan als administratief medewerker." Ook startte hij de opleiding boekhouden bij Syntra West en vanaf augustus gaat hij voltijds werken op de financiële dienst bij het Zorgbedrijf Roeselare.





"George is de eerste persoon met een migratieachtergrond die bij ons werkt", reageert Julie Verhooghe, coördinator van RESOC. "Dit onder artikel 60. In oktober loopt dit traject ten einde en in september start hij met solliciteren op de reguliere arbeidsmarkt. We zijn zo fier."





Ook op persoonlijk vlak viel alles in de plooi. "Vorige maand kocht ik samen met mijn vriendin een huis in Gits. We hebben nog wat werk maar ik kijk er naar uit om van het huis 'onze thuis' te maken." (CDR)