Impact nationale stakingsdag blijft beperkt CDR

14 december 2018

14u06 2

Vandaag organiseren de vakbonden een nationale actiedag. Onvrede over de pensioenmaatregelen van de regering, het mislukt overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht liggen aan de basis ervan. In de regio valt de impact van de actie mee. De Roeselaarse stadsbussen rijden normaal, bij de stadsdiensten en de scholen is geen hinder,…Toch laat men bij verschillende bedrijven z’n ongenoegen horen. Zo stond er deze ochtend bij busbouwer VDL in Beveren een vakbondsdelegatie die het personeel informeerde. Ook bij diepvriesgroentenbedrijf Ardo stond een piket. Bij texmexproducent Poco Loco draait de productie op een laag pitje. “We riepen op om vandaag niet te komen werken”, vertelt ACV-delegee Bram Vanacker die samen met enkele collega’s aan de bedrijfstoegang stond. “Zon 150 tot 180 mensen gaven gehoor aan die oproep. We hadden dit niet verwacht aangezien Poco Loco met een vrij jonge bezetting werkt. Maar net zij snappen wel waarover het gaat doordat hun ouders veelal richting pensioenleeftijd gaan. Ze zien in hun dichte kring dat het niet zo evident is om tot je 60ste fulltime te werken en dan nog eens tot je 67e eer je op pensioen mag. Zeker niet bij een zware job als de onze.” Kort na de middag organiseerde het ABVV ook een sensibiliserende actie ter hoogte van de Grote Markt en de Ooststraat.