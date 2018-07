Immanuel De Reuse opnieuw provinciaal lijsttrekker 03 juli 2018

De Vlaams Belang-lijst voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober in de provinciale kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt wordt aangevoerd door Immanuel De Reuse. De Reuse, gemeenteraadslid in Roeselare, zetelde de voorbije 12 jaar al in de West-Vlaamse provincieraad en was tevens bestuurder in het provinciaal overheidsbedrijf voor toerisme Westtoer en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). De lijst wordt geduwd door de jonge Kortrijkse lijsttrekker Wouter Vermeersch. De volledige lijst wordt in de tweede helft van augustus bekendgemaakt. (CDR)