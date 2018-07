Illegalen vluchten over sporen: treinverkeer stilgelegd 07 juli 2018

Zes vluchtelingen uit Eritrea, de helft onder hen minderjarig, hebben gistermorgen vroeg een deel van Izegem en Roeselare in rep en roer gezet. Het gezelschap sprong rond half zes langs de Rijksweg in Izegem uit een vrachtwagen. De trucker had onraad geroken en zijn trekker met oplegger aan de kant gezet op de parking van het Esso-tankstation, aan de rotonde met de Burgemeester Vandenbogaerdelaan.





Nog voor de politie op volle sterkte aanwezig was, hadden de illegalen al de benen genomen. Een van hen kon worden opgepakt in het station van Izegem. De anderen bleken inmiddels al op de trein naar Roeselare te zitten. Daar aangekomen, vluchtten ze opnieuw, dit keer over de sporen. "We hebben het treinverkeer een tijd moeten laten stilleggen voor we erin slaagden hen te vatten zonder risico op slachtoffers", zegt Curd Neyrinck, korpschef van de politiezone Riho. De zes werden verhoord en kregen nadien, na ruggespraak met de Dienst Vreemdelingenzaken, een bevel om het land te verlaten.