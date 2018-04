IJsjesweer! Dus met centjes van mama naar Algoet 09 april 2018

IJscreaties Algoet in Oekene heeft zaterdag voor het eerst het buitenterras geopend. Met reden, want de eerste klanten lieten niet lang op zich wachten. Zo stopten motards Christiaan (66) en Christiane (65) tijdens hun eerste rondrit van het jaar even op het terras. De Izegemnaars waren niet de enigen die hun zinnen op een ijsje hadden gezet, want even later kwamen ook de kinderen uit de buurt langs. Alain (9), Ella (7), Lotte (9) en Jesse (9) waren samen buiten aan het spelen toen ze plots goesting kregen in een ijsje. "We hebben wat centjes gevraagd aan mama", leggen zusjes Lotte en Ella uit. Alle vier stapten ze blij huiswaarts met een frisco in de hand. (SVR)