Iedereen wil rommelen op Krottegemse Rommelmarkt: “Standhouders komen zelfs van Antwerpen, Limburg en Luxemburg” CDR

10 april 2019

08u23 13 Roeselare De Krottegemse Rommelmarkt is op zondag 21 april aan de 28ste editie toe. Bij goed weer worden meer dan 40.000 bezoekers verwacht die snuisteren tussen de om en bij 900 standen langs een parcours van vijf kilometer.

“Meer dan 120 bewoners staan opnieuw voor hun eigen deur en we merken ook dat de standhouders steeds van verder komen. Verkopers die afzakken uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Luxemburg en Noord-Frankrijk zijn echt geen uitzondering meer”, vertelt Frank Wauters van De Krottegemse Markten. “Hierdoor weten we dat de rommelmarkt nog groeimarge heeft. De lokale horeca en verenigingen zorgen voor de typische warme Krottegemse sfeer met her en der terrasjes en drankstandjes. Nu zijn er maar een 50-tal standen meer vrij. Wie er bij wil zijn, kan zich inschrijven via 0479/13.28.11 of jean-pierre@krottegem.info. Voor een stand van zes op drie meter betaal je zes euro.”

Krak van Krottegem

Voor het eerst wordt tijdens de rommelmarkt de Krak van Krottegem verkozen. Op 16 maart was er al de Krak van krottegem Quiz waarbij een eerste selectie werd gemaakt. “De vier Groot-Krottegemnaars die kans maken op de titel zijn Robert Bekaert, Heidi Christiaens, Freddy Eeckhout en Christophe Vandewynckele”, weet Frank. “Tijdens de rommelmarkt kunnen alle Groot-Krottegemnaars tussen 9 en 17 uur hun stem uitbrengen in het tuinhuisje van de Krottegemse Ransels aan het terras van café Breda Jazz. Om 17.30 uur maken we bekend wie zich de eerste Krak van Krottegem mag noemen.”