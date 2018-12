Iedereen Kerstman met JONGCD&V CDR

11 december 2018

De jongeren van CD&V Roeselare doen een oproep om tijdens de eindejaarsperiode geen enkel Roeselaars kind te vergeten. Met hun actie willen ze geschenkjes verzamelen om deze onder de kerstboom te leggen van kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijker hebben. “Wat voor de meeste kinderen de gewoonste zaak van de wereld is, is voor andere kinderen vaak geen evidentie”, zegt initiatiefnemer Helena Gheysen. “Samen met zoveel mogelijk Roeselarenaars willen we meer begrip en vooral een positieve actie creëren voor gezinnen met kinderen die het financieel zwaar hebben.” “Oltegoare Roeselare is meer dan een leuze, JONGCD&V ziet het als een werkwoord”, pikt voorzitter Sander Braeye in. “In deze warme tijd moeten we als warme stad echt iedereen betrekken. Zeker in deze periode van het jaar zijn symbolische duwtjes in de rug voor velen vaak welkom.”

Concreet roepen de jongeren op om op 23 december een geschenkje onder de boom te leggen op de CD&V-stand op de hoek van de Grote Markt en de Zuidstraat. Dit vanaf 9 uur. Geen inspiratie? Er staat ook een spaarpotje klaar. Wie die dag geen cadeautje kan afgeven maar toch een bijdrage wil leveren kan contact opnemen met Helena op 0476/72.20.30.