Hypnosis scoort op Vlaams Kampioenschap disco 25 mei 2018

Roeselare Hypnosis Dance Academy liet van zich spreken tijdens het Vlaams Kampioenschap disco bij Danssport Vlaanderen.

Amélie Beauprez danste zich tot Vlaams kampioene 'disco solo children'. Ook team Reloaded haalde goud binnen.





Zilver was er voor Team Destiny, met onder meer de kersverse solokampioene in de rangen, en het duo junioren. Tot slot was er nog een vijfde plaats weggelegd voor de teams United en Kickass.





