Hypnosis Dance Academy nu ook in Hooglede aan de slag CDR

15 april 2019

Bezige bijen daar bij Hypnosis Dance Academy. Steve Burggraeve en Sally Peire stelden nog maar net hun nieuwe klimaatneutrale danscenter langs de Groenestraat over en maakten wereldkundig dat ze E-Dance van Emilie Houwen overnemen of het duo komt alweer op de proppen met nieuws. Straks starten ze ook met het organiseren van danslessen in Hooglede. Zeven uur per week zullen ze de sporthal van de gemeenteschool inpalmen. “Samen met Marieke Chielens, die er 17 jaar lang Funky Dance MC met hart en ziel heeft gerund, hebben we een beperkt en 100% FUN-aanbod in elkaar gestoken”, klinkt het. “We hebben danslessen voor kleuters, lagere school, middelbaar en volwassenen. Het zijn geen challenge lessen, maar pure fun lessen bedoeld voor hen die ontspanning en plezier zoeken. De lidgelden zullen er iets lager liggen, daar we niet over dezelfde faciliteiten beschikken als in onze eigen locaties. De dansers zullen daarentegen wel kunnen deelnemen aan alle activiteiten doorheen het jaar en de jaarlijkse dansvoorstelling door ons georganiseerd. Zo maken ook zij deel uit van onze groeiende hypno-familie.” Begin mei komt het nieuwe lessenrooster online. Meer op hdac.be.