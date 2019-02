Huwelijksbootje Rosa en Michiel vaart 60 jaar CDR

09 februari 2019

14u50 0

Rosa Cokelaere (81) en Michiel Bockson (85) werden op het stadhuis ontvangen naar aanleiding van hun 60e huwelijksverjaardag. Het koppel uit de Bornstraat heeft drie kinderen, acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Ze hebben altijd hun eigen boerderij met melkkoeien gerund. Rosa is op vandaag nog steeds zeer geëngageerd in het verenigingsleven, Michiel is tuk op z’n duiven en de voetbal.