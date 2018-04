Huwelijksbootje Roger en Georgetta vaart 60 jaar 25 april 2018

Roger Staelens (87) en Georgetta Parmentier (81) mogen zich sinds kort een diamanten koppel noemen. Ze stapten precies 60 jaar geleden in het huwelijksbootje en breidden hun familie uit met één kind, twee kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen. Roger werkte als schoenmaker bij de firma tot die in vlammen op ging. Nadien werkte hij bij meubelfabriek Decruy. Georgetta werkte op haar buurt in een Kortrijkse katoenspinnerij. Beiden zijn lid van Okra.





(CDR)