Huwelijksbootje Noël en Georgette vaart 60 jaar 18 mei 2018

Noël Verbrugghe (83) en Georgette Terrijn (83) zijn 60 jaar gehuwd. Het diamanten paar woont in de Lierstraat, heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Noël startte z'n carrière in het leger en maakte later de overstap naar de rijkswacht. In zijn loopbaan maakte hij drie rampen mee: de mijnramp in Marcinelle in 1956, het Heizeldrama in 1985 en het kapseizen van de Herald of Free Enterprise. Georgette werkte op haar beurt eerst bij zenuwspecialist dokter Mulder en later hij een Westrozebeeks huisarts. Beiden genieten op vandaag van kaartnamiddag met De Domino's, familiebijeenkomsten en Noël heeft ook groene vingers.





(CDR)