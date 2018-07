Huwelijksbootje Michel en Maria vaart 65 jaar 12 juli 2018

Michel Debaes (91) en Maria Vandamme (87) vierden recent hun 65ste huwelijksverjaardag.





Het briljanten koppel leerde elkaar kennen in het café van Maria's ouders: De Gouden Bloem in Poelkapelle. Ze zijn de fiere ouders van acht kinderen, de trotse grootouders van 14 kleinkinderen en stapelgek op hun vier achterkleinkinderen. Het koppel woont langs de Lindenkouter. Michel werkte jaren als postbode, Maria was huisvrouw.





(CDR)