Huwelijksbootje Maurice en Albertine vaart al 70 jaar 10 april 2018

In rusthuis Sint-Henricus werd de platina bruiloft van Maurice Corneillie (96) en Albertine Seynhaeve (91) gevierd. Het koppel, dat 70 jaar terug in het huwelijksbootje stapte, heeft één dochter, twee dochters en drie kleinzonen.





Maurice werkte in een schoenfabriek en later in Brouwerij Rodenbach, waar hij twee Rodenbachs per dag mocht drinken. Albertine had een schoenwinkel. Hun geheim voor een lang en gelukkig huwelijk? Mekaar elke dag nog eens goed vastpakken.





(CDR)