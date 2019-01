Huwelijksbootje Margareta en Wilfried vaart 60 jaar CDR

28 januari 2019

Margareta Hoorne (85) en Wilfried Bonte (85) zijn 60 jaar getrouwd. Het koppel uit de Menenpoortstraat heeft vier kinderen, drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Wilfried heeft een carrière bij Vandemoortele in Izegem achter de rug en werkt bijzonder graag in z’n tuin. Margareta was huisvrouw en verzot op handwerk. Ze volgde naaischool en houdt van breien en naaien. Ook kaart ze graag met de familie.