Huwelijksbootje Frans en Christiana vaart 65 jaar 24 juli 2018

Frans Gekiere (89) en Christiana Coucke (85) stapten 65 jaar terug in het huwelijksbootje. Het koppel uit de Izegemsestraat viert dan ook hun briljanten jubileum en werd hiervoor ontvangen op het stadhuis. Hun familie bestaat uit twee kinderen, drie kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen. Frans verdiende vroeger de kost als postbode, Christiana was schoenenstikster en later huisvrouw. Ooit gingen ze op reis naar Congo, nu maken ze vaak daguitstapjes met de trein. Ze zijn beiden ook verzot op kaarten en kruiswoordraadsels oplossen en vertoeven graag in het gezelschap van hun familie.





(CDR)