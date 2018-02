Huwelijksbootje Edmond en Godelieve vaart 60 jaar 06 februari 2018

Edmond Thon (83) en Godelieve Vercruysse (80) zijn 60 jaar gehuwd. Edmond was actief bij de zeemacht en is een fervent visser. Godelieve werkte in de Grand Bazaar en is tuk op een gezellige sfeer in huis. Samen genieten ze van graag van de mooie dingen in het leven, zoals samen lekker gaan eten, een uitje naar zee en plezier maken. Het koppel heeft één dochter, twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.





(CDR)