Huur eens een bouwdoos van Lego SASKIA (37) VINDT MET BURARENT ORIGINEEL GAT IN DE MARKT SAM VANACKER

02u35 0 Foto Joke Couvreur Saskia Buyse showt samen met haar kinderen/vennoten Brent, Lennert en Jente het huurmateriaal van Lego. Roeselare Hebt u kinderen die om Lego vragen, er vervolgens een paar uur mee zoet zijn en daarna niet meer omkijken naar het afgewerkte bouwset? Dan hebt u wat gemeen met Saskia Buyse van verhuurbedrijf Burarent. Daarom biedt ze vanaf vandaag ook Lego-bouwdozen te huur aan, die ze met de post laat bezorgen. Een primeur voor Vlaanderen.

Je moet er maar opkomen. De initiatiefneemster van pop-up speeldorp Burapark in Hooglede krabde zich in december even in het haar toen bleek dat Brent (11), Lennert (8) en Jente (4) opnieuw Lego vroegen aan de Sint. "De kinderen vragen altijd opnieuw Lego, steken het in elkaar en daarna willen ze nieuwe Lego. Na een tijd heb je kasten vol Lego waar niet meer naar omgekeken wordt en ben je vooral heel veel geld kwijt."





Aangezien Saskia (37) al ruim drie jaar een eigen verhuurbedrijf runt, rijpte er al snel een idee. Vorige maand is de moeder van drie gestart met het uitbreiden van de voorraad Lego. "Op dit moment staat de teller op 66 nieuwe en tweedehandse bouwdozen", legt Saskia uit. "Lennert is al twee maanden erg vlijtig aan het bouwen. Hij is mijn grootste helper, al moet ik van zijn persoonlijke Lego trouwens wel afblijven. Mijn oudste heeft het nu meer voor computers en hij heeft er geen enkel probleem mee dat ik zijn oude sets verhuur, al vraagt hij wel een percentje. De onderhandelingen daarover zijn nog lopende", knipoogt Saskia.





Verzending

Saskia kende puntenwaardes toe aan de bouwdozen, waarbij de grootste sets zeven punten waard zijn en de kleinste één punt. "Er wordt met een jaarabonnement gewerkt van 240 euro. Elke maand krijgt de klant voor dat bedrag een of meerdere sets, telkens met een totale waarde van zeven punten. Wie het eens wil testen voor een maand, betaalt 30 euro. In die prijs zitten ook de verzendingskosten inbegrepen, want de bouwsets ga ik met de post versturen over heel Vlaanderen."





Blokjes weg?

Maar wat gebeurt er als de kinderen een stukje verliezen? "Daar is over nagedacht. De dozen worden tot op de gram gewogen voor- en na verzending. Er is een beperkt verlies inbegrepen in de prijs, maar als het de spuigaten uitloopt dan betalen klanten vijftig cent boete per stuk. Verder hoop ik vooral dat mensen eerlijk zullen zijn. Als een doos een afwijkend gewicht heeft, dan zal het per slot van rekening niet evident zijn om te vinden welk stukje er ontbreekt. Anderzijds zijn er ook stukjes die minder dan een gram wegen. Dat gemis zal dan pas door de volgende huurder ontdekt worden."





Saskia zocht en vond wereldwijd slechts twee andere bedrijfjes die Lego verhuren. Een winkel in de Verenigde Staten en een winkel in Nederland. "Iedereen heeft het over dat verlies, maar ik heb de zaakvoerder van de Legotheek in Nederland aan de lijn gehad en volgens die man valt het aantal ontbrekende blokjes reuze goed mee. Bovendien is het relatief makkelijk om stukjes bij te bestellen. Al hoop ik uiteraard dat dat in de praktijk zo weinig mogelijk nodig is."





Lego bestellen bij Saskia kan via www.burarent.be