Huiskamerconcerten krijgen vervolg 11 april 2018

De stad Roeselare heeft in februari een eerste reeks huiskamerconcerten georganiseerd. Deze concerten vonden plaats bij Roeselarenaars thuis of in een gelijkaardig intiem decor. Zo geeft de stad muzikanten een plaats waar ze hun talent kunnen tonen en zetten ze inwoners aan om hun woning eens open te stellen als podiumplek voor muziekbeleving. Er vonden 19 huiskamerconcerten plaats met meer dan 500 toeschouwers. Een vervolg kon dus niet uitblijven en dat vindt plaats van vrijdag 27 tot en met zondag 29 april, gekoppeld aan Lokale Helden, een initiatief van Poppunt. Opnieuw komt een breed scala aan muziekgenres aan bod: van jazz over klassiek tot pop en van folk over elektronisch tot rock.





Het programma vind je op www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/muziek/villa-roslar-huiskamerconcerten-vanrsl. Inschrijven is een must en kan via dezelfde website. (CDR)