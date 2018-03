Huis van de Voeding heeft kansen gemist volgens N-VA 30 maart 2018

Op de provincieraad vroeg N-VA-raadslid Mieke Van Hootegem zich af wat de toekomst is van het Huis van de Voeding. "Met de komst van Veg-i-Tec dreigt het Huis van de Voeding haar identiteit te verliezen", fulmineert raadslid Van Hootegem. "Tegen 2020 krijgt Kortrijk een nieuw baken voor de voedings-en agro-industrie. Dit nieuwe centrum met de steun van de Vlaamse regering kunnen wij enkel toejuichen en zal de samenwerking bevorderen tussen de bedrijven en de kennisinstellingen. Maar een goede verstaander had dit evenwel in de sterren geschreven gezien. Jaren terug vroeg ik in de provincieraad al af of locatie aan de Spanjestraat wel de uitgelezen site was. Niet alleen naar oppervlaktepotentieel, maar ook naar exploitatiemogelijkheden en andere randvoorwaarden. De ambities worden nu verschoven naar het nieuwe onderzoekscentrum en bijgevolg wordt het Huis van de Voeding voor de voedingsbedrijven als belangrijke financiële partner een hub of een doorgeefluik. De vele investeringen, zo'n vier miljoen, in het Huis van de Voeding zijn op die manier overbodig geweest." (CDR)