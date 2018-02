Huis onbewoonbaar nadat elektriciteitskast vuur vat 26 februari 2018

In de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Oekene is gisteren rond 18.40 uur een zware brand ontstaan in een woning. "Ik was samen met mijn echtgenote en onze 20-jarige zoon, die blind is, aan het eten in de keuken toen we plots iets hoorden knetteren", vertelt bewoner Rik Vancompernolle (53). "De elektriciteit was ook uitgevallen. Toen ik ging kijken in de woonkamer zag ik vlammen uit de elektriciteitskast komen. Ze reikten al tot aan het plafond. We zijn meteen naar buiten gevlucht. Gelukkig konden we onze twee keeshondjes en onze papegaai meenemen."





Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak van de woning. De brandweermannen hadden het vuur snel onder controle, maar konden niet verhinderen dat de woonkamer en een slaapkamer grote schade opliepen. De bewoners werden opgevangen bij buren. "We kunnen voorlopig bij familie terecht in Izegem", vertelt Rik, die sinds een jaar het huis in Oekene huurt. (AHK)