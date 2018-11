Houtafval naar recyclagepark brengen wordt goedkoper 16 november 2018

Het aanvoeren van houtafval op de recyclageparken wordt straks goedkoper. Dat bleek tijdens de raadscommissie Financiën. "Het tarief voor houtafval wijzigt van 120 euro per ton naar 105 euro per ton", weet schepen van Financiën Henk Kindt (sp.a). "Reden hiervoor is de markt. We krijgen meer voor dat houtafval, dus moeten we er minder voor aanrekenen." Voor de rest blijven de retributietarieven op de recyclageparken ongewijzigd.





(CDR)