Houders doen aantal peuken met 80% dalen 02 juni 2018

Vorig jaar bond Stad Roeselare de strijd aan met de sigarettenpeuk. Hiervoor liet ze een medewerker bij de Milieudienst twee keer per week peuken op het Stationsplein tellen. Dit in september voor een nulmeting, en opnieuw in februari nadat er peukenhouders en vuilnisbakken werden geplaatst. De resultaten zijn indrukwekkend. "Op een dag werden in september 191 peuken geteld aan de hoofdingang van het station. In september waren dat er maar 44 meer. Aan de zij-ingang daalde het cijfer van 41 naar 19 en in de ondergrondse parking zagen we een halvering van het aantal peuken. We telden ook het aantal peuken in een peukenhouder en dat waren er niet minder dan 600 op één week tijd. We zijn heel tevreden over het proefproject", vertelt schepen Marc Vanwalleghem. "Wel valt op dat de peukenhouders en vuilbakken heel goed gepositioneerd moeten worden. Mensen zullen niet gauw enkele stappen extra zetten om een peuk weg te gooien. Ondertussen gaat ook de zoektocht naar een degelijk product om de voegen tussen de tegels te vullen verder. Dit moet voorkomen dat de peuken ertussen blijven zitten . (CDR)