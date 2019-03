Hotel Mercure en Steenoven schenken cheque aan Kom op tegen Kanker Joke Couvreur

11 maart 2019

17u59 1

Hotel Mercure en Steenoven hebben dankzij allerlei acties een mooi bedrag van 6.565 euro verzameld. Het geld werd ingezameld met een quiz, een pannenkoekenbak en een diner met een muzikaal deuntje van jeugdkoor De Bosmolens. Verder was er ook nog een ‘winterhappening’, dit was een lunch vrij voor iedereen van het Accent Business Park. Ook de fooien van het personeel van hotel Mercure gingen naar het goede doel. Dankzij hun ingezamelde bedrag nemen ze ook met een team deel aan de 100km-run voor Kom op tegen Kanker op 24 maart in Boom.