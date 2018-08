Horecabons Jens Vollens brengt single uit 14 augustus 2018

Opmerkelijke carrièreswitch. Horecabons Jens Vollens (29), die samen met Olivier Desmet acht zaken runt in Roeselare, heeft met 'Mama Courtois' z'n eerste single uit. "Dit is een fantastisch avontuur, iets wat men me nooit nog kan afnemen. Maar de horeca blijft m'n prioriteit", vertelt Jens. "Twee jaar terug startte ik met zangles om aan de stress te ontsnappen. In juni stond ik voor het eerst op een podium. Dat smaakte naar meer. Zo groeide het idee om een single te lanceren. De tekst schreef ik met Gontrand Boucquez, de single is geproducet door Paul Vermeulen en we namen ook een videoclip op. Als ik iets doe, moet het in orde zijn." Met z'n single speelt Jens in op de actualiteit en de transfer van doelman Thibaut Courtois naar Real Madrid zou wel eens de start van een nieuwe carrière voor hem kunnen betekenen. "Het is een echt feestnummer geworden dat gaat over feestvierende jongelui die uit de bol gaan en zich afvragen wie de moeder van Thibaut Courtois is. De eerste reacties zijn positief, ook van de klanten. Het nummer is al meer dan 1.400 keer beluisterd op Spotify en de clip werd al 1.200 keer bekeken. Ook stromen de boekingen binnen, dus eerstdaags sta ik op de planken. Ik pas wel een mouw aan de combinatie met m'n job. We maken nu al werk van een tweede single, maar eerst wil ik graag 'Mama Courtois' overhandigen aan zowel Thibaut Courtois als z'n ma."





Mama Courtois is te beluisteren via Spotify, te downloaden op iTunes en de videoclip kan je bekijken op www.mamacourtois.be. (CDR)