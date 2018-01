Hoogbouwmagazijn Poco Loco is goed voor milieu 27 januari 2018

03u23 0 Roeselare Anderhalf jaar na de eerste steenlegging is het hoogbouwmagazijn van snackfabrikant Poco Loco officieel geopend.

De indrukwekkende nieuwbouw aan de Rumbeeksegravier is niet minder dan 43 meter hoog en biedt ruimte aan 42.000 paletten. Het volautomatisch magazijn, waarin 11 computergestuurde kranen automatisch paletten in en uit de rekken laden, gaat gepaard met een investering van 40 miljoen euro.





"Dankzij het nieuwe hoogbouwmagazijn centraliseren we de magazijnactiviteiten op één nieuwe site tegenover de productiegebouwen. Beide sites zijn met elkaar verbonden via een brug van 100 meter lang over de weg. Dankzij deze innovatieve oplossing zullen zo'n 25.000 vrachtwagenbewegingen per jaar uitgespaard kunnen worden, goed voor een verwachte CO2-reductie van 365 ton per jaar", klinkt het bij het bedrijf.