Honzebrouckstraat krijgt fietserstunnel in 2020 26 mei 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer bevestigt officieel dat er in 2020 een fietserstunnel komt onder het kruispunt van de Honzebrouckstraat en de R32, ter hoogte van de geplande megaverkaveling. In mei vorig jaar stuurde het gemeentebestuur van Hooglede nog een brief naar het kabinet van minister Weyts omdat er in de budgetten tot 2019 niets voorzien was. In 2020 is er echter 1,5 miljoen euro voorzien voor een grondige heraanleg van het kruispunt. Dat zal met verkeerslichten geregeld worden. Daarbovenop is 750.000 euro voorzien voor de fietserstunnel. "Dat is nodig voor de veiligheid van de fietsers, enerzijds omdat er duizend nieuwe woningen bijkomen, anderzijds omdat er naast de woonwijk ook een nieuwe bedrijvenzone ontwikkeld wordt", zegt schepen van Openbare Werken Rik Vanwildemeersch (CD&V). (SVR)