Honderd Herkenbare Roeselarenaars voorgesteld

05 december 2018

07u29 9

Bij kledingzaak Deleye is het boek Honderd Herkenbare Roeselarenaars onder grote belangstelling voorgesteld. Tien auteurs en één fotograaf portretteerden honderd Roeselarenaars die dag in dag uit de stad maken en daardoor bijzonder bekende gezichten in het straatbeeld zijn.

Het boek is het tweede deel in een trilogie. Vorig jaar verscheen Honderd Heerlijke Roeselarenaars, in 2019 volgt Honderd Historische Roeselarenaars. De eerste twee delen zijn te koop voor 26,95 euro per stuk bij Standaard Boekhandel, De Zondvloed, AD Delhaize en kledingzaak Deleye. De opbrengst gaan naar palliatief netwerk De Mantel. Aan het boek is ook een fototentoonstelling gekoppeld die je kunt bezoeken bij Deleye.