Hogeschool Vives organiseert opencampusdagen CDR

06 maart 2019

Hogeschool Vives organiseert opencampusdagen op zaterdag 16 en zondag 17 maart. Je kunt op beide dagen van 13 tot 17 uur terecht op de Roeselaarse campus in de Wilgenstraat, waar je de campus en vaklokalen kunt bezoeken, een kijkje kunt nemen in het studentenrestaurant, de praktijklabs, de aula’s,… Er zijn rondleidingen, docenten en studenten lichten de opleidingen toe, info over op kot gaan, financiering,... Meer info op www.vives.be.