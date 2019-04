Hogeschool Vives campus Roeselare onderzoekt inzet van drones om bomen te redden CDR

10 april 2019

Roeselare Drones zijn volgens onderzoek door de Hogeschool Vives campus Roeselare de perfecte assistent van de boombeheerders. Het inzetten van drones kan zelfs bomen redden.

Al sinds 2017 neemt Bregt Roobroeck, onderzoeksexpert agro- en biotechnologie, de mogelijkheden om drones te gebruiken in boombeheer onder de loep. Dat doet hij samen met Rob de Roo, die verantwoordelijk is voor het dronelab in Vives campus Oostende. “Boombeheerders moeten soms in bomen klimmen om de staat van de boom te onderzoeken. Dat neemt veel tijd in beslag. Als de drone het kan overnemen, wordt de dagtaak van boombeheerders ineens veel makkelijker”, vertelt Bregt. “De drones bieden ook kansen voor steden en gemeenten. Momenteel zijn velen bezig met het digitaliseren van hun bomenbestand. Ook hiervoor kunnen drones gebruikt worden. Via sensoren op de drones kan je het volledige bomenbestand in kaart brengen en jaar na jaar metingen doen. Je lokaliseert heel gericht zieke bomen en kan ook evoluties opvolgen van boomsoorten.” Volgens Roobroeck is het dan ook een meerwaarde dat boombeheerders hun licentie halen om op openbare plaatsen met een drone te mogen vliegen. “Het is aangewezen om goed te kunnen vliegen en te weten wat je doet alvorens je in het bos aan de slag gaat. Vergeet niet dat een drone al snel 2.000 euro kost met toebehoren.” Ook in de toekomst gaat het onderzoek naar drones en boombeheer verder. “Drones in deze toepassing zijn nog grotendeels onontgonnen terrein. We blijven erop inzetten. De drones kunnen stil blijven hangen naast de boom. Met een VR-bril kan je dan rustig rondkijken. Bovendien kan je met de verzamelde foto’s en video’s nadien in overleg gaan met andere boomverzorgers. Het is een tool die ons de komende jaren heel veel gaat vertellen.”