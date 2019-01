Historisch: Brouwerij Rodenbach brouwt nieuw biertje met Amerikaanse partner Charlotte Degezelle

31 januari 2019

17u32 0 Roeselare Mijlpaal voor Brouwerij Rodenbach. Voor het eerst in hun bijna 200-jarige geschiedenis gaat de Roeselaarse brouwerij in zee met een andere brouwerij om samen een bier te creëren en te brouwen. De partner hiervoor vonden ze aan de overkant van de Atlantische Oceaan: de Amerikaanse Dogfish Head Brewery. Bedoeling is om het nieuwe bier in Roeselare te ontwikkelen, in de VS te brouwen en het volgend jaar ook daar te lanceren. Mogelijk komt het later ook op de Belgische markt.

“Dit is een historisch moment voor onze brouwerij”, opent Rudi Ghequire, brouw- en keldermeester van Brouwerij Rodenbach. “Niet enkel is de tijd rijp voor dit partnership aangezien onze bieren in de Verenigde Staten, grotendeels dankzij de SeaQuench Ale van Dogfish Head (het bestverkopende zure bier in de VS nvdr.), populairder zijn dan ooit. We hebben met Sam Calagione en het brouwersteam van Dogfish Head ook een ongelofelijke partner en zielsverwant gevonden. Hoewel eeuwen en een oceaan ons scheiden, delen onze brouwerijen vergelijkbare waarden en principes. Van onze onafhankelijke familiebrouwerij tot de teamspirit bij al onze medewerkers, onze wederzijdse waardering, ons respect voor het gebruik van ingrediënten van de hoogste kwaliteit en ten slotte hoe de kust onze beide bieren beïnvloedt. We konden voor onze eerste samenwerking geen betere partner vinden. We kijken dan ook vol verwachting uit naar wat de toekomst brengt.”

In 2021 viert Brouwerij Rodenbach hun 200e verjaardag. Tot nu zeiden ze altijd neen tegen zogenaamde ‘collaboration brews’. Maar in maart vorig jaar raakten Rudi Ghequire en Sam Calagione aan de praat op de Craft Brewer’s Conference in Nashville. “We hebben altijd een diepe waardering gehad voor Dogfish Head en de bieren die zij brouwen. Wat zij met SeaQuench Ale hebben bereikt, is in één woord spectaculair”, aldus David Van Wees, hoofd van Swinkels Family Brewers Imports, de Noord-Amerikaanse importeur voor Rodenbach. “Na de daarop volgende gesprekken ontdekten we onze vergelijkbare passie en het marktpotentieel voor onze bieren. We merkten opvallende overeenkomsten tussen onze familiebrouwerijen en de grote brouwexpertise. Naar onze mening het juiste moment om samen met Dogfish Head een collaboration brew te ontwikkelen.” Calagione twijfelde geen minuut. “Rodenbach is wereldwijd pionier in het brouwen en blenden van bieren van gemengde gisting. Wij zijn daarentegen de grootste producent van zure bieren in Amerika. Samen gaan we veel leren en ontdekken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen een mooi, uniek bier gaan brouwen.We willen onze tijd nemen voor de verdere ontwikkeling van een topbier. Enkel het beste is goed genoeg en daarom moeten we naar waar het allemaal begon, naar Roeselare. De brainstorming zal worden voortgezet wanneer Rudi en ik samen de terroir verkennen, de culinaire invloed van de streek ontdekken en ervaren wat er zich in de legendarische brouwerij en kuiperij afspeelt. Dit alles zal ongetwijfeld een enorme inspiratie zijn voor het bier dat we creëren.”

Het plan is om het bier in 2019 in de VS te brouwen en te blenden zodat het begin 2020 aan de Amerikaanse consument aangeboden kan worden. Mogelijk volgt ook een lancering in België. “We zien een grote opportuniteit voor de komende jaren. Hoewel we stap voor stap te werk gaan, hopen en verwachten we ten zeerste dat dit de aanzet betekent voor een jarenlange relatie tussen onze brouwerijen”, besluiten Ghequire als Calagione.