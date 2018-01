Hip modemerk Superdry komt naar De Munt 31 januari 2018

Het hippe modemerk Superdry komt naar De Munt in Roeselare.Stap per stap raken de leegstaande handelspanden er ingevuld. De voorbije maanden openden de pop-ups Twenty Seven, met onder meer freakshakes in hun aanbod, en de make-up- en skincarewinkel van Ellen Vandamme de deuren. Binnenkort neemt het populaire Superdry nu zijn intrek op De Munt 40. De vzw Shopping en Centrum Roeselare maakte dit maandagavond bekend via haar Facebookpagina en de mededeling had in een mum van tijd enkele honderden likes. Dat toont dat Superdry, met voorlopig dichtstbijzijnde winkels in Brugge en Kortrijk, bijzonder populair is. "Wij zijn heel blij. Superdry is een enorme trekker voor De Munt", reageert centrummanager Jeroen Debruyne. "Het is een topnaam die we graag in Roeselare zien opduiken. Als een dergelijk merk de stap naar De Munt durft zetten, zullen er straks ongetwijfeld nog snel andere winkels volgen."





