Hinder door herstel fietspad rotonde Beurt- en Graankaai 12 november 2018

02u21 0 Roeselare Het fietspad op de rotonde ter hoogte van de aansluiting van de Beurtkaai met de Graankaai is dringend aan herstelling toe.

Deze werken zal de stad combineren met enkele plaatselijke herstellingen in de Graankaai, tussen de rotonde Beurtkaai en ter hoogte van de Rumbeeksegravier-Graankaai. De werken starten op maandag 12 november en nemen zo'n 5 werkdagen in beslag. Dit is natuurlijk afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. Ter hoogte van de rotonde Beurtkaai-Graankaai zal de rijweg tijdens de werken afgesloten zijn voor alle verkeer. De rotonde Beurtkaai blijft wel open. Het kruispunt van de Graankaai met de Maïslaan wordt ook afgesloten voor alle verkeer.





De Graankaai zal ter hoogte van de rotonde Rumbeeksegravier-Graankaai afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer is wel toegelaten.





(CDR)