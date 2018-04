Hinder door heraanleg Beverse dorpskern 11 april 2018

02u51 0

Begin deze week zijn de werken voor de heraanleg en de vergroening van de Beverse dorpskern gestart. Deze week is doorgaand verkeer in het centrum niet mogelijk door het frezen van het printbeton. Van 16 tot en met 20 april is het Sint-Germanusplein tijdens werkuren (7-18 uur) afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit voor de veiligheid tijdens het opbreken van de voetpaden. Vanaf maandag 23 april is doorgaand verkeer opnieuw overal mogelijk. Plaatselijk kan er wel wat hinder ondervonden worden. (CDR)