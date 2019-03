Het evangelie volgens Marcus, de toneelvoorstelling CDR

14 maart 2019

Pastorale Eenheid Sint-Germanus brengt samen met Cultuurkapel De Schaduw de voorstelling Marcus naar Ardooie. Op vrijdag 22 maart om 22 uur brengt de professionele acteur Frank Cools op zijn eigen onnavolgbare wijze het evangelie volgens Marcus. Verwacht geen droog voorlezen van het evangelie, maar eigentijds theater dat dynamisch en inspirerend wordt vertolkt, met daarbovenop zelfs een vleugje humor. De voorstelling vindt plaats in Cultuurkapel De Schaduw langs de Wezestraat. Tickets kosten acht euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen via www.deschaduw.be.

Bij de opstart van de Pastorale Eenheid Sint-Germanus bundelden niet alleen de parochies Ardooie, Beveren, Koolskamp en De Tassche de krachten, maar werd ook afgesproken regelmatig een cultureel initiatief in te richten, vertrekkende vanuit een christelijk thema, maar met een bredere kijk.