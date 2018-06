Het doel: koningin der winkelsteden worden NIEUWE ACTIES EN TERUGKEER RODENBACHSTOET MOETEN SHOPPERS LOKKEN CHARLOTTE DEGEZELLE

08 juni 2018

02u30 0 Roeselare Roeselare wil zich op de kaart zetten als de koningin der shoppingsteden en rolt daarom een serieuze marketingcampagne uit. Eerste actie zijn de Hotspots #VANRSL waarmee bekende inwoners hun favoriete shopping- en horeca-adresjes delen. Burgemeester Kris Declercq wil zelfs de teloorgegane Rodenbachstoet reanimeren.

Roeselare wil van de kust tot in Noord-Frankijk laten horen dat het de ultieme shoppingstad is. "Daarom starten we een serieuze marketingcampagne op. Zo kregen bijvoorbeeld de affiches van de Batjes een nieuwe stijl. Het eerste initiatief van de grote marketingtrein is de actie Hotspots #VANRSL", vertelt burgemeester Kris Declercq. "We willen het beste van Roeselare tonen en vroegen aan vijf bekende inwoners om hun lievelingsplekjes op te lijsten."





Leylah Alliet, eerste eredame van Miss België 2015, danstalent Enora Oplinus uit So You Think You Can Dance, Kloenbezieler Geert Deraeve, Miss Batjesprinses 2017 Rani Linseele en cartoonist Steven - Lectrr - Degryse maakten een top 10 met hun favoriete shopping- en horeca-adresjes. Die werden elk in een shoppingroute gegoten, kregen een leuke cartoon van Lectrr en zijn verkrijgbaar in zakformaat. De Hotspots zijn te herkennen aan de etalagesticker.





Maar om nog meer mensen naar het centrum te lokken, denkt burgemeester Declercq ook aan extra evenementen. Voor inspiratie kijkt hij terug in de tijd. Zo voelt hij wel iets voor de terugkeer van de internationale weken. Concreter is z'n oproep naar mensen die zin hebben om de teloorgegane Rodenbachstoet her uit te vinden.





Geleden van 1996

"We hebben al veel evenementen in onze stoet, maar we missen nog iets dat gemaakt wordt door Roeselarenaars en echt onze stad uitdraagt", zegt de burgervader. "De Rodenbachstoet in een eigentijds volksverbindend jasje die de sterkte van onze stad uitdraagt, en dus niet als nostalgische Vlaamse Leeuw-stoet, is hiervoor ideaal." De Rodenbachstoet trok in 1956 voor het eerst door Roeselare. De vijfjaarlijkse stoet, opgedragen aan Albrecht Rodenbach, ging vijfjaarlijks uit en lokte telkens zo'n 10.000 toeschouwers. In 2000 beslisten de Stad en de vzw Rodenbachstoet dat de achtste editie in 1996 de laatste geweest was. De geestdrift was weg, men stond voor grote kosten omdat heel wat kostuums versleten waren en ze hadden ook de jeugd niet mee. De Rodenbachstoet werd vanaf 2001 vervangen door De Groote Stooringhe.





"De Rodenbachstoet kan perfect naast De Groote Stooringhe. Ook de vzw Shopping & Centrum Roeselare heeft er oren naar. Geïnteresseerden mogen zich melden via burgemeester@roeselare.be. Ik ga voor een Rodenbachstoet in een moderne regie. Geen politieke manifestatie maar een verbindend feest."