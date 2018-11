Hervorming Scholengroep Sint-Michiel van de baan 09 november 2018

De tegenstanders van de hervorming van Scholengroep Sint-Michiel halen hun slaag thuis. De raad van bestuur besliste om de gesprekken over de ontwikkeling van een globaal plan stop te zetten. "Dit betekent dat de toekomstplannen volledig van de baan zijn", duidt voorzitter Jan-Vincent Lefere. "Scholen die willen vernieuwen of samenwerken gaan we niet tegenhouden, maar we leggen niets op. Het huidige aanbod aan opleidingen van alle scholen wijzigt niet. Wel wordt de eerste graad vanaf 1 september 2019 gemoderniseerd. Hier kunnen we niet onderuit. Bij elke richting worden er een vast aantal lesuren gewijd worden aan algemene vorming, aangevuld door een aantal lesuren die de scholen zelf kunnen invullen. Ook maken we werk van twee nieuwe basisopties: Voeding en horeca binnen VISO en Sport binnen VABI of VTI. Tot slot hebben we twee externe ondersteuners aangesteld. Scholen kunnen op hen een beroep doen bij de uitwerking van gezamenlijke projecten. We hopen dat dankzij deze beslissingen het personeel en de directie zich opnieuw met hun kernopdracht kunnen bezighouden en verder kunnen werken aan een blijvend, sterk, progressief en gevarieerd studie-aanbod." (CDR)