Heroïneverslaafde riskeert zeven maanden celstraf Alexander Haezebrouck

28 januari 2019

Een man uit Roeselare riskeert zeven maanden gevangenisstraf voor het dealen van heroïne. De politie kwam de man op het spoor tijdens een observatie van een woning in een ander drugdossier. Joost C. had een gebruikershoeveelheid heroïne op zak en bekende dat hij af en toe drugs kocht bij de bewoner van het huis. De man verklaarde dat hij al sinds zijn vijftiende verslaafd is aan drugs. Het parket probeerde een bemiddeling in strafzaken op te zetten, maar Joost C. reageerde nooit op een uitnodiging. Nu riskeert hij zeven maanden gevangenisstraf en een boete van duizend euro. Joost C. liep werd eerder al drie keer veroordeeld voor drugsbezit. Vonnis op 4 februari.