Herinrichting centrum zit er bijna op 13 juni 2018

De herinrichting van het centrum van Beveren bij Roeselare zit volledig op schema en is ook bijna afgerond.





Morgen en vrijdag wordt de resterende asfalt afgefreesd, zodat er straks een egale nieuwe laag gegoten kan worden.





Aansluitend worden de nieuwe putdeksels geplaatst in de Wijnendalestraat, de Laagstraat en de Izegemseaardeweg. Door die werken zal het centrum van Beveren twee dagen afgesloten zijn voor alle verkeer.





Een omleiding is aangeduid. Volgende week wordt dan de laatste asfaltlaag gegoten. Op vrijdag 22 juni worden de wegmarkeringen aangebracht. Ook dan dient de alternatieve route gevolgd te worden. (CDR)