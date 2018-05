Herdenkingstocht voor Lamine 19 mei 2018

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) heeft de toelating gegeven om vanavond aan het Stationsplein een herdenkingstocht voor Moïse 'Lamine' Bangoura (27) te houden. Dit tussen 18.30 uur en 20.30 uur, na sluitingstijd van de winkels, als het wat rustiger is in de stad. Er zal een traject tussen het Stationsplein en de Ronde Kom afgelegd worden, buiten het stadscentrum en zonder passage aan het politiegebouw op de Botermarkt. De lokale en federale politie zal een oogje in het zeil houden. De stille wake op 10 mei eindigde immers met amok. De organisatoren roepen op om het vreedzaam te houden. Lamine stierf op 7 mei toen hij uit zijn huurwoning werd gezet omdat hij zijn huur niet betaalde. Hij was woedend en zeeg neer kort nadat hij in de boeien was geslagen. Volgens het parket bracht de autopsie op het lichaam geen sporen van politiegeweld aan het licht maar de familie van de man van Congolese origine is overtuigd van wél. (LSI)